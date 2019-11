Kan slå Messis vilde rekord

En ny udgave af Robert Lewandowski har slået et skifte til Real Madrid ud af hovedet og har fuld fokus på Bayern og nye scoringsrekorder

Det er ikke noget nyt, at han er rødglødende foran mål, men nu taler iagttagere om, at vi i denne sæson ser en ny Robert Lewandowski.

Den driftsikre målræv har nemlig opgivet drømmen om Real Madrid og er gået all in på sit tilhørsforhold til Bayern München, hvor han er bedre tilpas end længe, og hvor han bliver efter træning for yderligere at skærpe målnæsen.

Den har ellers fungeret mere end godt i denne sæson, hvor han – trods mindre godt Bayern-spil – scorer på samlebånd.

Forleden scorede han de hurtigste fire på stribe i Champions Leagues historie på under et kvarter mod Røde Stjerne fra Beograd, og i Bundesligaen har han alene scoret mere end fem af de øvrige klubber.

I alt har han scoret 27 mål i 20 kampe. Heraf med en stime af pletskud i 13 kampe i træk. Kun to gange er han gået målløs fra banen, og på tværs af Europas fem største ligaer er han så suveræn en topscorer, at nærmeste forfølger er ti mål bagud.

Lewandowski har scoret 27 mål i 20 kampe og undervejs haft en stime af pletskud i 13 kampe i træk. Foto: Glyn KIRK/AFP/Ritzau Scanpix

Undervejs har han udtalt, at han er ’afhængig af at score mål’, og nu jagter den 31-årige polak Lionel Messis rekord for flest mål i samme sæson (efterår/forår).

Han er godt på vej, Lewandowski, for ved indgangen til december er han på mere end omgangshøjde med sin egen bedste sæson for Bayern, nemlig 43 kasser i 2016-17.

Messi scorede i 2011-12 hele 73 gange i 60 kampe for Barcelona, men på samme tidspunkt havde han ’kun’ lavet 25 mod de 27, Lewandowski lige nu står noteret for.

Bayern har stadig 22 ligakampe foran sig, op til seks pokalkampe og op til otte kampe i Champions League, hvis holdet går hele vejen til finalen. I bedste fald kan Lewandowski altså nå op på 56 kampe i 2019-20.

Han mangler altså 46 pletskud til samlingen og skal dermed ramme et scoringssnit på 1,28 pr. kamp, hvis han vel at mærke stiller op i dem alle, noterer BBC, der har beskæftiget sig indgående med emnet i BBC Radio 5's ’Football Daily Podcast’.

Den 31-årige polak sidder ikke længere og surmuler, mens han venter på sit drømmeskifte til Real Madrid. Foto: Bernd Feil/Ritzau Scanpix

Her optræder blandt andre fodboldeksperten Guillem Balague.

- Han skyder mere på mål end nogen anden spiller i Europa. Han vil selvsagt blive ved med at score for Bayern, hvor han er den offensive hovedkraft, og hans målhøst er utrolig, siger han.

Den tyske fodboldjournalist, Raphael Honigstein, beskriver, hvordan han ser en ny udgave af Robert Lewandowski, der tidligere har haft lidt attitudeproblemer i det sydtyske, fordi han har ønsket sig selv til Madrid.

- Hans præstation er ikke til at fatte, når man husker, at Bayern har spillet skidt det meste af sæsonen.

- Uanset hvem du taler med i Bayern, taler de om ’en ny Lewandowski’. Han er ikke længere fyren, der sidder for sig selv med sin telefon og drømmer om Real og lægger pres på klubben for at lade ham gå.

- Han bliver tilbage efter træning med nogle af de unge angribere og hjælper dem med deres afslutninger. Han hjælper sine holdkammerater på banen og ryster ikke længere på hovedet, når et indlæg mislykkes, siger han.

- Han må være en af meget få angribere, der begynder at score flere mål ved at være mindre selvisk. Det er en bemærkelsesværdig forandring, og ingen kan vel argumentere imod, at han lige nu er den bedste 9’er i Europa.

