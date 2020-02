Kan tvinges til at skifte navn

Siden september 2018 har David Beckhams amerikanske klub Inter Miami CF haft sit navn, men det kan muligvis ende med, at den engelske verdensstjerne må finde et nyt navn til sit hold. Italienske Inter, der har danske Christian Eriksen i truppen, har nemlig vundet første runde i kampen om navnet.

Det skriver Law.com.

Når Inter har en god sag, så skyldes det, at de tilbage i 2014 tog patent på navnet i USA, og i den første dom har den amerikanske liga, MLS, fejlet i forhold til at undgå at der kunne opstå forvirring om navnet.

Det er desuden ikke bare navnet, som er lidt for tæt på Inter Milans. Det gælder angiveligt også logoet, som kommer lidt for tæt på den italienske storklub, som blev grundlagt tilbage i 1908.

Når det er MLS, der er anklaget i denne sag, så skyldes det, at det i USA er ligaen, som centralt ejer både klubber og spillerne. Første skridt er nu taget, og det er en vigtig sejr for Milano-klubben, som for tiden arbejder meget på at gøre deres fanbase i Nordamerika større.

David Beckham ejer 10 procent af aktierne i Miami-klubben, som står til at skulle indtræde i den bedste amerikanske liga i næste måned. Nu bliver det muligvis med et andet navn.

