Kaos i topopgør: Præsident løber på banen med pistol!

Kulissen og begivenhederne omkring kampene i græsk fodbold er sjældent kedelige. Og da slet ikke, når det handler om topopgørene, hvor følelserne altid kommer på kogepuktet.

Søndagens udgave af klassikeren mellem PAOK Saloniki og AEK Athen på Toumba Stadium var bestemt ingen undtagelse.

Tilskuere og tv-seere kan således spotte et skydevåben i lommen på PAOK's klubejer Ivan Savvidis, der er en kaukasisk græsk forretningsmand og politiker. Han er samtidig en af Ruslands rigeste mænd og har siddet i landets parlament.

Pistolen kan tydeligt ses på nedenstående tweet.

Ο Κομίνης το μετάνιωσε που δεν πήγε εθελοντής στο Αφρίν #paokaek pic.twitter.com/Du3iMJsqL6 — Ilias Theofilopoulos (@iltheof) 11. marts 2018

Han entrede banen, da dommeren kontroversielt havde underkendt en scoring, der kunne være blevet et sejrsmål, for offside. Det var PAOK's Gustavo Varela, der scorede, men dommeren vurderede, at hans medspiller, Mauricio, fikserede AEK's keeper fra en offside-position

Det fik klubejeren til at løbe på banen sammen med en masse vrede fans. Kampen blev fløjtet af 30 sekunder før, de 90 minutter var gået. Det skriver græske ekathimerini.com.

Her ser Savvidis ovenikøbet ud til at være klar til at trække blank:

Imens fortrak AEK-spillerne til omklædningsrummet ved stillingen 1-1, og kampens dommer var kort efter tvunget til at gøre det samme.

AEK-folk beskyldte bagefter Ivan Savvidis for at angribe en AEK official, Vassilis Dimitriadis, og for at sige til dommeren: 'Du er en død mand'.

Her kan du se en række fotos fra den kaotiske afslutning.

For knap et døgn siden fik kampen ekstra krydderi i kulissen, da det græske fodboldforbund overraskende besluttede at tillade fans på stadion og give PAOK de tre point tilbage, som de tidligere er blevet fradømt.

Det skete efter kampen mod Olympiakos, hvor udeholdets træner Oscar Garcia blev ramt at en toiletrulle kastet fra tribunerne i Thessaloniki.

Yunanistan Ligi'nde yarıda kalan PAOK - AEK maçında PAOK Başkanı Savvides belinde silahla sahaya girdi. pic.twitter.com/CRjc2rKTBZ — FutbolArena (@futbolarena) 11. marts 2018

Den 44-årige træner blev før kickoff set i stærke smerter op mod kampstart, hvor han tog sig til hovedet og blev eskorteret til omklædningsrummet igen.

Olympiakos-spillerne valgte derefter at forlade banen, og kampen blev aldrig sat i gang.

