Ken Ilsøs klub tager ingen chancer: - Det er alvor

Adelaide United har valgt først at suspendere Ken Ilsø og nu går all in på at komme sagen til bunds efter den positive dopingtest

Det er ikke mere end godt et halvt år siden, danske Ken Ilsø ankom til Australien og Adelaide United.

Siden har den 32-årige angriber forsøgt at slå igennem og har foreløbig spillet 19 kampe og scoret tre mål.

De største overskrifter, den tidligere SønderjyskE- og FC Midtjylland-angriber har trukket, er denne fredag dog, hvor han er blevet midlertidigt suspenderet af klubben for at være testet positiv for kokain i en dopingkontrol.

Det oplyste klubben tidligt fredag morgen dansk tid.

For klubbens administrerende direktør, Nathan Kosmina, er det naturligvis en kedelig sag.

Han udtaler i en pressemeddelelse, som klubben har lagt ud på sin hjemmeside:

- Adelaide United støtter FFA's (det australske fodboldforbund, red.) og det australske antidoping-agentur, ASADA's, reglement.



- Vi har og vil fortsætte med at samarbejde proaktivt med begge organisationer og give nødvendige støtte til Ken i bestræbelserne på, at de rigtige skridt er taget i denne sag, siger Nathan Kosmina.



- Adelaide United anerkender sagens vigtighed og ønsker at forsikre vores medlemmer, fans og aktionærer, at vi vil behandle dette med den største alvor og følsomhed, siger han.

Ken Ilsø afleverede en positiv prøve indeholdende stoffet benzoylecgonine i januar, men er først blevet suspenderet nu.

Det australske fodboldforbund har oplyst, at danskeren er udelukket fra deltagelse i landets fodboldrække - og alle andre sportsgrene under WADA i øvrigt - så længe efterforskningen står på.

I skrivende stund afventer parterne svaret på B-prøven.

