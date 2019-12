Klar til Liverpool efter helt utroligt mål

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her!

Når Liverpool onsdag indtræder i semifinalen ved VM for klubhold, bliver det med mexicanske Monterrey som modstander.

Det står klart, efter at mexicanerne lørdag aften besejrede Al-Sadd fra Qatar med 3-2 i en af turneringens kvartfinaler.

Den anden semifinale står mellem brasilianske Flamengo og saudiarabiske Al-Hilal og spilles tirsdag.

Liverpool er med ved klub-VM, fordi den engelske storklub vandt den europæiske udgave af Champions League.

Monterrey er med som vinder af den nord- og mellemamerikanske version af Champions League og indtrådte i anden runde, der svarer til kvartfinalen.

I lørdagens kamp mod Al-Sadd gik Monterrey til pause foran 2-0, før Al-Sadd reducerede midtvejs i anden halvleg.

Siden scorede holdene en gang hver, før Monterrey bookede billetten til semifinalen, der skal spilles onsdag på Khalifa International Stadium.

Næste opgave er Liverpool, som tirsdag - dagen før VM-semifinalen - møder Aston Villa i Liga Cuppen i England.

Fordi Liverpool er med i begge turneringer og spiller med en dags mellemrum, deles truppen i to, så begge kampe kan afvikles med englændernes deltagelse.

VM for klubhold afholdes i Qatar, hvor VM-slutrunden i fodbold skal afholdes i 2022.

VM for klubhold afvikles i år i Qatar. Det har deltagelse af de seks kontinentale mestre (Liverpool, Flamengo, Al-Hilal, Espérance de Tunis, Monterrey og Hienghène Sport) samt værten Al-Sadd. Liverpool og Flamengo træder først ind i semifinalen. Brasilianerne møder tirsdag Al-Hilal fra Saudi Arabien, mens den engelske storklub dagen efter møder mexicanske Monterrey. Finalen spilles lørdag aften på Khalifa International Stadium i Doha. Det er 16. gang, at FIFA Club World Cup afvikles, og det plejer at ende med europæisk sejr. Det har været tilfældet de seks seneste år og 11 gange i alt. De sidste fire titler er gået til brasilianske klubber.

