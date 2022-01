Klub lægger sig fladt ned: Spiller ansat og fyret på få timer

Den norske oprykkerklub FK Jerv ville gerne have handlet anderledes i et forløb med Sonni Nattestad, der blev annonceret som ny spiller i klubben og fyret samme aften

En bizar sag har set dagens lys i Norge.

At en spiller bliver ansat og senere får sin kontrakt ophævet er sket før. Men at det sker med få timers mellemrum? Det hører til sjældenhederne.

Det var ikke desto mindre virkeligheden for den tidligere Superliga-spiller Sonni Nattestad.

Søndag aften annoncerede den nyoprykkede Eliteserie-klub FK Jerv, at Nattestad havde underskrevet en kontrakt, der løb til udgangen af 2023, men få timer senere var den aftale revet i stykker.

I en pressemeddelelse oplyste klubben, at baggrunden for ophævelsen var en sag, som den 27-årige forsvarsspiller tidligere havde været involveret i.

En sag, som Jerv "ikke kunne stå inde for", ligesom de fortrød, "at de ikke havde været mere grundige i deres forarbejde" i forbindelse med ansættelsen af færingen.

Et omfattende problem

Mandag morgen afholdt klubben så et pressemøde, hvor cheftræner Arne Standsø var til rådighed for at svare på spørgsmål fra de fremmødte journalister, og en undren overskyggede alle de andre.

Hvorfor blev Nattestad alligevel ikke Jerv-spiller?

- Det hele er ret simpelt. Vi er alle klar over hovedspørgsmålet, men det er meget mere omfattende, end vi havde troet, siger cheftræneren til norske Eurosport.

- Da vi så meldte ud, at vi var i dialog med Sonni (Nattestad, red.), var der gode tilhængere af klubben og gode venner, som kom med nogle oplysninger, som vi ikke havde fået i vores proces. Så mener vi som klub, at det ikke er rigtigt at gå videre med aftalen.

Nattestads transfer fra irske Dundalk FC til FK Jerv affødte ifølge Eurosport et stormvejr på den norske klubs sociale medier.

Sonni Nattestad har tidligere spillet i AC Horsens. Foto: Jens Dreisling / Polfoto.

Udeblev som vidne fra en retssag om voldtægt

Reaktionerne var relateret til en episode fra 2019, hvor Nattestad var indkaldt som vidne i en retssag om en voldtægt mod sin tidligere holdkammerat i Molde FK Babacar Sarr.

Selvom vidner har mødepligt i sådanne sager, valgte Nattestad - ifølge statsadvokaten i Molde - at udeblive, da han skulle spille en træningskamp for sin daværende klub FC Fredericia.

Retssagen blev derfor udsat, og i august samme år blev Babacar Sarr efterlyst internationalt.

Kan ikke bekræfte det

Arne Standsø vil ikke bekræfte, om det lige præcis er den episode, der har fået Jerv til at bakke ud af aftalen.

Det er et sammensurium af flere oplysninger, som klubben har fået.

- Det viser sig, at vi i processen omkring transferen ikke har haft nok information om spilleren. Så jeg synes, vi gør det rigtige i at træde ud af aftalen, siger Standsø og tilføjer:

- Vi er ikke uenige i, at vi skulle have vidst mere, men på et tidspunkt i forløbet har vi troet mere, end vi har vidst. Så vi skulle have været mere grundige.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sonni Nattestad, men det er endnu ikke lykkedes.

Færingen er en fodboldspiller, som har haft mange arbejdsgivere. I Danmark har han en fortid i AC Horsens, FC Midtjylland og FC Fredericia.

Internationalt hedder adresserne færøske B36 Tórshavn, norske Aalesund, irske Dundalk FC og islandske Hafnarfjordur og Fylkir.