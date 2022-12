Klubben bekræfter: Bud på dansk stjerne

Sevilla og Victor Nelsson har siden i sommer haft gang i en lang flirt.

Den spanske klub er længe blevet meldt ude efter danskeren, som de gerne vil have til at forstærke klubbens midterforsvar. Sevilla står angiveligt klar med 127 millioner kroner for danskeren.

Galatasarays præsident, Dursun Özbek, bekræfter ifølge Sabah Spor, at man har modtaget et bud på den danske forsvarsstjerne.

- Vi har ingen intentioner om at sælge nogen spillere. Vi har et rigtig godt hold, og vi går efter at vinde mesterskabet. Vi ser mesterskabet som meget værdifuldt i år.

- Foruden bud på Sacha Boey og Victor Nelsson, så er der også blevet budt på tre eller fire andre spillere. Det skyldes, at vores hold er rigtig godt, siger præsidenten.

Han kommer ikke nærmere ind på, hvor buddet på 24-årige Victor Nelsson kommer fra.

Victor Nelsson har været en klippe i Galatasarays forsvar, hvor han har optrådt 16 gange i denne sæson. Efter en skuffende første sæson i klubben, hvor man var langt fra toppen, så er man igen blevet en titelbejler.

Efter 13 spillerunder er Galatasaray to point efter Fenerbahce på førstepladsen. Victor Nelsson kom til Galatasaray fra FC København sidste sommer, og skrev under på en kontrakt frem til 2026.