Klubben bekræfter: Messi skifter

Fodboldstjernen Lionel Messi er nu officielt Inter Miami-spiller.

MLS-klubben har i et opslag på Twitter, hvor Messi står i klubbens lyserøde trøje, budt ham velkommen.

Det er over en måned siden, at Messi meldte ud, at han havde valgt Inter Miami som sin næste klub. Men dengang var kontrakten ikke helt på plads endnu.

Kontrakten med Inter Miami løber to år frem til 2025, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Messi har været klubløs siden slutningen af juni, hvor hans kontrakt med Paris Saint-Germain udløb.

Tirsdag ankom Messi til Miami i Florida, og søndag bliver han præsenteret for klubbens fans på Inter Miamis stadion, DRV PNK Stadion.

- Jeg er glad for beslutningen, jeg har taget, sagde Messi tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg er klar og ivrig på at komme i gang med denne her nye udfordring.

36-årige Messi, der har vundet prisen som verdens bedste fodboldspiller, Ballon d'Or, syv gange, ventes at få debut for sin nye klub 21. juli i en kamp i den kontinentale turnering Leagues Cup.

I Inter Miami er det en gammel kending og landsmand, der skal træne Messi. Klubben ansatte Gerardo Martino som ny manager i slutningen af juni.

Han har tidligere trænet Messi i både FC Barcelona og på det argentinske landshold.