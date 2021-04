Klubben slår fast: Får ny chance

FC København lejede i januar Mustapha Bundu i den belgiske storklub Anderlecht, og de mangedobbelte danske mestre har sikret sig en købsoption på den tidligere AGF-profil.

Det må betegnes som yderst tvivlsomt, at de gør brug af den.

Den 24-årige offensivspiller har ikke leveret varen i dette forår, og i de seneste ti kampe er Bundu blot startet inde en enkelt gang for FC København. Mod FCM kom han i aktion og scorede sit første mål, men alligevel var han bænket i alle 90 minutter senest mod AGF.

I Belgien har Mustapha Bundu kontrakt med Anderlecht frem til sommeren 2024, og klubben satser stadig på at få noget ud af de 22 millioner kroner, belgierne betalte for ham i sommeren 2020.

I et interview med den belgiske avis La Derniére Heure fastslår Anderlechts sportsdirektør Peter Verbeke, at Mustapha Bundu får en ny chance i opstarten til den kommende sæson.

Anderlecht er begyndt at spille mere 4-4-2, og sportsdirektøren satser på, at det er et system, der passer bedre til Bundu end 4-3-3, som klubben oftest har praktiseret under Vincent Kompany.

Først og fremmest er det dog FC København, der har serven. Hvis løverne vælger at bruge købsoptionen på Bundu, kan Anderlecht intet stille op. Den belgiske avis Le Soir har tidligere skrevet, at købsoptionen er på 21 millioner kroner.

Da FC København havde lejet Mustapha Bundu, fastslog klubbens daværende sportslige leder William Kvist, at det var oplagt, at FCK købte Bundu fri af Anderlecht.

- Det giver os et halvt år til at få det bedste ud af hinanden, og går det, som vi tror og håber, så er det oplagt, at vi gør brug af muligheden for at udløse klausulen til sommer.

- Vi ved, at det kan tage lidt tid for Bundu at falde helt ind på holdet og i klubben, så det er perfekt, at vi nu har den mulighed for virkelig at få tingene til at klikke, inden vi eventuelt køber ham fri, sagde Kvist til FCK's hjemmeside.

Peter Christiansen er nu sportsdirektør i FC København.