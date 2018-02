Klubbens store brøler: Stolede blindt på Wikipedia

Generelt er Wikipedia et ret fantastisk opslagsværk, men som gylden regel bør man altid have to uafhængige kilder på en oplysning.

Hvis den litauiske klub Panevezy havde fulgt det princip, var de i hvert fald ikke blevet overraskede over deres seneste indkøbs meritter - eller mangel på samme.

Stolt kundgjorde klubben købet af den fransk-fødte angolaner Barkley Miguel Panzo, som på papiret lignede et kup for en klub i den næstbedste litauiske række.

Tre landskampe og ifølge fodboldsspillerens Wikipedia-side havde han hamret kasser ind for Queens Park Rangers som teenager. Hele 45 scoringer i 36 kampe mellem 2010-2012 var det blevet til.

Informationer, som klubben ifølge fodboldmagasinet FourFourTwo videregav i den officielle pressemeddelelse om nyerhvervelsen.

Problemet var bare, at statistikken ikke var sand.

Sådan så Panzos Wikipedia-side ud, mens han lå i kontraktforhandlinger.

Snarere tilbragte Barkley Miguel Panzo 2009-2010 på QPR's U18-hold, hvorefter turen gik til amatør-klubberne Hillingdon, Northwood, Hendon, Cambridge City og Woking, inden den fra 2012 stod på fransk sekundafodbold. De tre landskampe er heller ikke bekræftet.

Panevezy offentliggjorde købet 1. februar.

Klubben har siden undskyldt for at viderebringe forkerte informationer, men fastholder, at den imponerende Wikipedia-statistik intet havde at gøre med ansættelsen.

Barkley Miguel Panzo blev valgt ud fra sine præstationer under træning og i to træningskampe.

- Vi vil gerne understrege, at kontrakten med spilleren kom til på grund af evner på fodboldbanen bevist i træning og kamp ​snarere end Wikipedia-beskrivelser, som nogle medier giver forsøger at give indtryk af, skriver klubben på sin hjemmeside.

