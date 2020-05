Køber rettighederne til færøsk fodbold

I starten af ugen sikrede norsk TV2 sig rettighederne til Champions League, men verdens fornemste klubturnering bliver ikke det eneste nye, TV-stationen har på tapetet til seerne.

Stationen har også sikret sig rettigheder fra den helt anden ende af fodboldskalaen.

Norsk TV2 har således købt sig adgang til at vise fodbold fra den bedste række på Færøerne, og når det pludselig er blevet interessant for nordmændene, skyldes det naturligvis, at Færøerne som det første land i Europa er klar til at genoptage fodbolden.

Bliver nok ikke folkesport

Det gør landet allerede i næste weekend, og klubber som KI Klaksvik, HB Thorshavn og ÍF Fuglafjørdur vil blive vist direkte i de norske stuer.

Vegard Jansen Hagen, der er sportsredaktør på norsk TV2, fastslår, at TV-stationen vil tage rettighederne lige så alvorligt som alle andre. Der vil være optaktstudie til kampene, og de faste eksperter vil blive kørt i stilling.

- Færøsk fodbold bliver nok ikke en folkesport, men et tilbud til dem, som mærker savnet allermest, siger Vegard Jansen Hagen til Adresseavisen og tilføjer:

Har fået hjælp af fiskeindustrien

- Det er den første liga i Europa, der starter op indenfor ansvarlige rammer, da vi i den forbindelse ikke medregner Hviderusland. Færøerne har bekæmpet corona og har brugt testapparater fra fiskeindustrien.

- De starter på en forsvarlig måde 9. maj, og jeg synes, det er fedt at vise, at fodbolden snart er tilbage igen. Det er jo ikke Champions League, men bare det at se direkte fodbold er et signal om håb.

Ligaen på Færøerne følger kalenderåret, og dermed er det første spillerunde i en ny sæson, der står for døren. Ballet åbnes på lørdag med tre kampe klokken 16.00.