Koemans kolbøtte: Suarez kunne blive

Fyringen blev i et spansk medie beskrevet som en minutkort telefonsamtale mellem Barcelonas nytiltrådte træner, Ronald Koeman, og klubbens mangeårige angriber, Luis Suarez.

Så havde hollænderen overrakt det brutale budskab om, at den 33-årige spiller fra Uruguay ikke indgik i hans fremtidsplaner.

Siden skiftede Suarez som bekendt til Atletico Madrid, og han har bestemt ikke gjort nogen forsøg på at ændre på den version af hans afsked med Barca.

Sådan en leverer Koeman til gengæld nu. Ja, faktisk fortæller han, at Suarez da var mere end velkommen til at være blevet i klubben og bevist overfor sin træner, at han havde set forkert.

- Hvad Suarez angår, var det blevet meget svært for ham at tilkæmpe sig en plads i startopstillingen, og det gjorde jeg ham opmærksom på. Det var svært for ham at høre, men jeg har aldrig haft nogen problemer med ham overhovedet, siger hollænderen ifølge Goal.com.

- Han trænede normalt, trænede godt. Til sidste tog han det valg at forlade os, og jeg sagde: ’Hvis du af den ene eller anden grund ikke tager afsted, så er du stadig en del af truppen. Så kan du bevise, at jeg tog fejl’. Ja, han kunne være blevet.

Koeman gjorde Suarez opmærksom på, at det ville være langt til hans startopstilling, men han holdt døren åben. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Hollænderen var dog på det rene med, at han skulle påbegynde en foryngelseskur i Barcas aldrende trup.

- Det følge klubben, at vi var nødt til. Du kan se det på holdet i dag. Ansu Fati er 17 år gammel. Det samme er Pedri, som får sine chancer. Ronald Araujo er 21 år, Trincao, som også tit komme ind, er 20, ligesom vi har Sergino Dest på 19. De er fremtidens spillere.

Også Lionel Messi kritiserede dengang beslutningen om at skubbe Suarez ud, og Koeman siger, at han forstår hans frustration og har drøftet sagen med ham.

- Hvis du har en ven i omklædningsrummet, som du ses med sammen med koner og børn, så giver det mening, at du reagerer sådan. Jeg har også sagt til Messi, at jeg godt forstår hans skuffelse, men sådan var klubbens valg.

Suarez og Messi er nære venner, og argentineren tog ikke hans afgang pænt. Foto: AP/Joan Monfort/Ritzau Scanpix

Samme Messi forlangte i samme periode at få lov til at forlade Barcelona.

- Efter jeg havde skrevet under her, kontaktede jeg Leo med det samme. Jeg besøgte hans hjem og talte med ham om fremtiden, fortæller Ronald Koeman.

- Han formulerede sin utilfredshed meget klart.

- Til sidst fandt vi en løsning, og fra det øjeblik han sagde, ’jeg er med’, har han gjort alt, hvad jeg kunne forvente af ham, siger hollænderen om den lille argentiner.

