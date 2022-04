Kolliderede med bus: Legende i kritisk tilstand

En colombiansk fodboldlegende svæver mellem liv og død.

Den nu 55-årige Freddy Rincón, der tidligere har repræsenteret Real Madrid og Napoli, er kommet slemt til skade i et biluheld i Cali i Colombia.

Det oplyser flere internationale medier, heriblandt BBC og The Guardian.

Rincón og fire øvrige passagerer kolliderede med en bus, og buschaufføren er også kommet til skade ifølge de lokale myndigheder, som har modtaget overvågningsbilleder af uheldet.

'Freddy Rincón ankom til hospitalet i morges med alvorlige hjerneskader, og hans tilstand er meget kritisk', lyder det i en udmelding fra hospitalet ifølge The Guardian.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bilen var hårdt medtaget efter uheldet. Foto: PAOLA MAFLA/Ritzau Scanpix

På sociale medier har Real Madrid sendt varme tanker til colombianeren, ligesom Det Colombianske Fodboldforbund ønsker ham det bedste.

'Real Madrid sender de varmeste tanker til Freddy Rincón efter den ulykke, han har har været involveret i. Vi håber, du kommer igennem den svære tid', skriver storklubben på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Rincón spillede en nøglerolle i Colombias gyldne generation af spillere, som deltog i VM i 1990, 1994 og 1998. Han nåede 84 landskampe og scorede 17 mål.

Midtbanespilleren sluttede sig til Real Madrid i 1995 efter et ophold i Napoli og tilbragte to sæsoner med 'Los Blancos', før han vendte tilbage til Sydamerika for at spille for Palmeiras.

Derudover har han vundet det brasilianske mesterskab med Corinthians.