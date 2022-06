Komiske Ronaldo: - Jeg kommer til at lide

Et løfte er et løfte.

Derfor satte den tidligere topangriber Ronaldo - altså brasilianeren med efternavnet Nazário - sig søndag op på en cykel for at cykle pilgrimsruten til Compostela - den berømte Camino.

Det skal han, fordi han som ejer af fodboldklubben Valladolid lovede det, hvis den rykkede op i La Liga - og det gjorde den såmænd. Så derfor skal han nu cykle cirka 450 kilometer.

Søndag startede han på den første etape fra Valladolids stadion, Nuevo José Zorilla, på en rød mountainbike, der med en elmotor giver ham en hel del hjælp.

Den del har han intet problem med, da han over for den fremmødte presse måtte erkende, at han ikke ligefrem var i topform. Ja, han havde faktisk slet ikke trænet forud for turen.

Det er et udsagn, der ikke er svært at tro. For der er en del kilo mellem den i dag 45-årige Ronaldo og den verdensklasse-angriber, der to gange blev kåret til verdens bedste fodboldspiller og to gange vandt VM med Brasilien.

Faktisk var det nærmest komisk at se den brasilianske krøltop iført stram lycra borde den elektriske mountainbike og begive sig ud på sit livs længste cykeltur.

Og han var da også klar over, at turen kommer til at gøre nas.

- Caminoen bliver meget smuk, men fysisk ved jeg, at jeg kommer til at lide. Men det bliver en uforglemmelig oplevelse, sagde Ronaldo inden afrejsen.

Planen er, at han gennemfører turen i etaper af ca. 50 km om dagen - og han bliver fulgt af sin kæreste Celina Locks samt af et kamerahold, der sender turen på Ronaldos egen Twitch-kanal.

