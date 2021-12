Kontroversiel træner: - Jeg er en tiger

I sommer var tyske Peter Hyballa træner for Esbjerg i fire kampe, inden det blev til et exit i den vestjyske klub.

Hans trænermetoder var over grænsen for store dele af spillertruppen og staben omkring klubben. Metoderne indebar både verbal og fysisk afstraffelse.

Kort tid efter blev han træner for Türkgücü München i den tredjebedste tyske række. Her holdt han dog kun i lige godt to måneder og forlod dermed sin tredje klub på bare seks måneder.

Hyballa under et interview med Ekstra Bladet, da han stadig var træner i Esbjerg. Foto: Ernst van Norde

Det hollandske medie Elf Voetbal har efterfølgende talt med Peter Hyballa om sin måde at træne på.

- Jeg tillader ikke, at en metode eller et valg tvinges ned over mig af administratorer. Der er tre typer trænere på det område. Kategori A er dukkerne. B er diplomater med en mening, der er heldige at have en god instruktør, og C er Peter Hyballas.

- Det fører til, at mange mennesker ikke kan lide mig. Jeg har været igennem en masse elendighed de seneste år. Jeg måtte tage meget. Men jeg er en tiger. Hvis man låser den inde i en zoo, dør den. Jeg har brug for frihed.

Den 46-årige tysker har siden november været uden trænerjob.

Han fortæller til det hollandske medie, at han gerne vil arbejde i Holland igen, og at Holland er 'hans yndlingsland'.