Kort før lukketid: Landsholdsanfører skifter

Den danske landsholdsanfører skifter tilværelsen i Sevilla ud med Atalanta.

I slutningen af juni slog Simon Kjærs agent, Mikkel Beck, fast over for Ekstra Bladet, at den rutinerede forsvarer ikke ønskede at deltage i en rotationsordning, som der er lagt op til fra Julen Lopetegui.

I de første kampe har Kjær været udeladt, men nu har han fundet andre græsgange.

Det fortæller El Desmarque.

Sidste års store overraskelse i Serie A, Atalanta, henter ham på en et-årig lejeaftale, erfarer Ekstra Bladet. En af de gode ting for Kjær ved den ordning er, at han beholder sin store løn.

Foto: Lars Poulsen

Mediet fortæller, at den tidligere Liverpool-forsvarer Martin Skrtel forlader klubben, selvom det kun er tre ugers tid, siden han kom til. Det giver en naturlig åbning til Kjær, som ikke er helt uvant i Serie A, hvor han spillede for Palermo fra 2008 til 2010 og for Roma 2011/2012-sæsonen.

Skrtel og Kjær spillede i øvrigt sammen i Fenerbahce.

30-årige Kjær har blandt andet også repræsenteret Wolfsburg og Lille.

Atalanta skal i denne sæson prøve kræfter med Champions League, hvor der er havnet i gruppe med Manchester City, Dinamo Zagreb og Shakhtar Donetsk.

Taler Zidane om Eriksen her?

Stor transfer for FCM: Profil smutter

Store ændringer: Sådan bliver FIFA 20