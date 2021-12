Kræftramt Pelé er udskrevet

Den brasilianske fodboldlegende Pelé er torsdag blevet udskrevet efter to ugers indlæggelse på Albert Einstein Hospital i São Paulo.

Det meddeler hospitalet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hospitalet skriver, at Pelé 'er stabil og vil fortsætte behandlingen for den tarmtumor, der blev opdaget i september i år.'

Den 81-årige tredobbelte verdensmester har været i to ugers kemoforløb på hospitalet. Det var også der, han fik bortopereret tumoren tilbage i september.

Pelé er dog frisk nok for nuværende til at kunne blive udskrevet, vurderer hospitalet.

Pelé er anerkendt som en af historiens største fodboldspillere. Han har tre gange vundet VM med det brasilianske landshold - første gang som 17-årig i 1958. Han scorede blandt andet to mål i finalesejren over Sverige.

Ingen andre spillere i historien har tre VM-titler.

I de senere år har Pele været plaget af helbredsproblemer og har flere gange været indlagt.

Senest tilbragte han i 2019 mere end en uge på et hospital i Paris for at blive behandlet for en urinvejsinfektion.