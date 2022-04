Kræftramte Pelé igen indlagt

Den brasilianske fodboldlegende Pelé er endnu en gang indlagt på hospitalet i forbindelse med sin behandling for tyktarmskræft.

Pelé blev således indlagt på Albert Einstein Hospital i São Paulo mandag.

Det oplyser hospitalet i en erklæring tirsdag.

Meldingen fra hospitalet lyder, at tilstanden for den 81-årige legende med det borgerlige navn Edson Arantes do Nascimento er 'god og stabil'.

- Han bør blive udskrevet fra hospitalet i løbet af de næste par dage, skriver hospitalet i erklæringen.

Pelé anses af mange som en af de bedste fodboldspillere nogensinde. Han er den eneste spiller i historien, som har vundet VM tre gange. Det gjorde han sammen med Brasilien i 1958, 1962 og 1970.

Læs også: Kontante Laudrup: Jeg nægter at sammenligne

Pelé skal til kontrol på hospitalet mindst en gang om måneden og fortsætte sin kemoterapi mod tyktarmskræften, der blev opdaget i september sidste år.

Tvunget i kørestol

Det oplyser hans familie.

De seneste år har den tidligere stjerneangriber for Santos og det brasilianske landshold haft flere helbredsproblemer.

Før sin diagnose for tyktarmskræft, som førte til, at Pelé var indlagt i en måned sidste år, var fodboldlegenden i 2019 indlagt i Paris, hvorfra han blev overført til São Paulo for at få fjernet en nyresten.

Og i 2014 var den legendariske nummer 10 indlagt på en intensivafdeling på grund af en urinvejsinfektion.

Pelé fik i 1970'erne fjernet sin højre nyre på grund af en skade, han pådrog sig som spiller.

Derudover har han problemer med hoften, hvilken har begrænset hans bevægelighed og tvunget ham til at bruge kørestol.

Læs også (+): VM-stjernernes vilde liv med kokain og våben