Kritiserer Ronaldo-træner: - Han er modbydelig!

Han elskede at tage frispark!

Men han hader Rudi Garcia.

Den tidligere topspiller Juninho lægger ikke fingrene imellem i sin skarpe kritik af Cristiano Ronaldos træner i Al Nassr, franskmanden Rudi Garcia.

De to arbejdede sammen i Lyon fra 2019 til 2021, hvor Juninho var sportsdirektør og Garcia cheftræner.

- Han er den mest modbydelige karakter, jeg har kendt i hele min fodboldkarriere, lyder de voldsomme ord fra Juninho til mediet Maisfutebol.

Som spiller var Juninho især berømt for sin imponerende frisparksteknik. Her ses han i 2019 som nyudnævnt sportsdirektør i Lyon. Foto: Laurent Cipriani/Ritzau Scanpix

Udnytter folk

Rudi Garcia har været cheftræner i Al Nassr siden sommeren sidste år og har en lang trænerkarriere bag sig i klubber som Dijon, Lille, Roma og Marseille.

Men det fornemme CV giver Juninho ikke meget for.

- Han respekterer kun folk, der har magt, eller som han kan udnytte. Han vil ikke turde at gøre noget, der generer Cristiano Ronaldo. Tværtimod vil han om nødvendigt servere morgenmad for ham. Det ville være en drøm for ham at være venner med Ronaldo.

Rudi Garcia og Juninho arbejdede sammen i to år i Lyon. Foto: Ritzau Scanpix/AFP

Han ved det

Ifølge Juninho er Carcia en selvisk træner, der kun har øje for sin egen position i klubben.

- For Rudi Carcia betyder holdets succes og harmonien i omklædningsrummet meget lidt. For ham er det vigtigt, at han selv er i centrum, også selvom det er i en krise.

- Men som alle kolde personer ved han, når nogen er større end ham selv og prøver så at udnytte dem. Cristiano Ronaldo er en af de største i fodboldens historie, en legende, og Rudi ved det, lyder det fra Juninho.

Rudi Garcia stoppede i Lyon, da hans kontrakt udløb i sommeren 2021.

