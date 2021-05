Kultspiller er død - blev 54 år

Den tidligere irske landsholdsspiller Alan McLoughlin er død efter et længere kræftforløb. Han blev blot 54 år

Tirsdag blev en sorgens dag for alle fodboldinteresserede irere. Her gik en af landets store fodboldhelte - Alan McLoughlin - nemlig bort, efter at han gennem flere år havde kæmpet mod en ustoppelig kræftsygdom. Han blev blot 54 år.

Alan McLoughlin var en hårdtarbejdende midtbanespiller, der i 1993 opnåede kultstatus i Irland, da han på Windsor Park i Belfast udlignede den nordirske 1-0-føring med et langskud, der dermed sendte Irland til VM i USA året efter.

Et stort resultat i en svær tid, hvor det blodige opgør mellem katolikker og protestanter i området havde kostet 27 mennesker livet.

Det var dog ikke givet, at Alan McLoughlin skulle blive en feteret irsk landsholdsspiller.

Da han var født i Manchester af en irsk familie, kunne han sådan set også repræsentere England. Spøjst nok beskriver han i sin bog 'A Different Shade of Green', at han som ung modtog et brev fra det engelske forbund, hvori han blev udtaget til det engelske B-landshold til en kamp mod Irlands B-landshold.

I samme postomgang var også et andet brev. Det var fra det irske fodboldforbund, der havde udtaget ham til samme landskamp - men altså for det andet hold.

Han valgte med hjertet og endte med at score mod England, der blev besejret. Senere debuterede han for det irske A-landshold, han nåede at repræsentere 42 gange.

På klubsiden startede karrieren i Manchester United, hvor han trods en lovende ungdomstid aldrig fik førsteholdsdebut. Derfor flyttede han til Swindon Town, hvor han spillede sig på det irske landshold.

Senere gik turen til Southampton og Aston Villa, inden han skiftede til Portsmouth, hvor han spillede i næsten otte år.

I 2012 fik han konstateret kræft i den ene nyre og gennemgik en langvarig behandling, der i flere omgange så ud til at virke.

I 2019 vendte sygdommen dog tilbage og havde spredt sig til flere vitale organer. Flere behandlinger fulgte, men uden held, og i marts i år udsendte han så en pressemeddelelse, hvor han forklarede omverdenen omfanget af sin sygdom. Det fik det irske fodboldforbund til at reagere med hilsen under VM-kvalifikationskampen mod Luxembourg - den kan ses under artiklen.

Alan McLoughlin efterlader sig hustruen Debbie og døtrene Abby og Megan.