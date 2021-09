Kvinde franarrede Ronaldo en formue

En kvinde snød via et rejsebureau millioner af kroner fra Cristiano Ronalo og andre kendte navne i fodboldens verden

Det har været en god forretning for en 53-årig portugisisk kvinde at hjælpe Cristiano Ronaldo med alle hans rejser.

I hvert fald har kvinden, Maria Silva, stukket mere end to millioner kroner af fodboldstjernens penge i egen lomme ved hjælp af en snedig fidus, hun fandt på via sit job på et rejsebureau.

Det skriver den portugisiske avis Jornal de Noticias, der som de første har beskrevet sagen, selvom den blev afsluttet i 2017.

Den startede tilbage i 2007, hvor Cristiano Ronaldo som spiller i Manchester United havde hyret rejsebureauet Geostar til at booke sine mange rejser og i den forbindelse åbnet en konto hos dem, som automatisk blev betalt en gang om måneden.

Mens de mange United-millioner rullede ind blev den beskedne konto hos Geostar ikke tjekket så grundigt. Og så kunne kvinden i al ubemærkethed fjerne 288.000 euro (2,14 millioner kroner) derfra.

Det er sket ved, at hun har fået andre klienter til at betale regninger direkte til sin egen konto og så dækket tabet ind med beløb fra Ronaldos pengetank, som hun oprettede fiktive bilag på.

Svindlen stod på fra 2007 til 2010 og omfattede betaling af omkring 200 fiktive rejser ind og ud af Portugal.

Snyderiet blev imidlertid opdaget og anmeldt til politiet, der i sommeren 2011 anholdte kvinden, der i 2013 tilstod sagen i retten. Her stod det klart, at den portugisiske fodboldspiller Simão Sambrosa var en af de klienter, der betalte direkte til kvindens egen konto.

Det kom også frem, at Ronaldo ikke var den eneste, hvis konto blev brugt til at dække over kvindens tyveri. Det gjorde også Ronaldos agent, Jorge Mendes', og fodboldspillerne Nani og Manuel Fernandes' - alle dog beløb, der var markant lavere end det, Ronaldo blev franarret.

I 2017 modtog kvinden en dom på fire års betinget fængsel. En relativ mild straf, der skal ses i lyset af, at Geostar har tilbagebetalt alle de beløb, de er blevet snydt for. Kvinden har indgået en aftale om en månedlig afdragsordning til firmaet. Hun ernærer sig i dag som rengøringsassistent.

