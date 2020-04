Kvindefodbold truet på livet

Kvindefodboldens eksistensgrundlag er alvorligt truet som følge af coronapandemien, der har sat en midlertidig stopper for stort set alt fodbold i hele verden.

Det viser en rapport udarbejdet af Den Internationale Spillerforening, Fifpro.

Mens der gennem den seneste tid været stort fokus på den økonomiske virkning på herrefodbold, som generelt har en langt større økonomi, sætter rapporten fokus på kvinderne.

Og det ser langt mere alvorligt ud, konkluderer rapporten. Den kalder det 'en næsten eksistentiel trussel', medmindre der bliver givet tilstrækkelig støtte til ligaer, klubber og spillere.

Fifpro advarer om, at kvindefodbold, der ellers har været inde i en flot vækst de seneste år, er ekstra skrøbelig på grund af dårligere etablerede ligaer, lavere lønninger og færre investeringer.

- Den skade, en krise som denne kan gøre på en industri, der har vokset så godt, men som stadig er på meget skrøbelige fødder mange steder, kan være meget drastisk, siger Fifpro-generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann.

- Hvis klubber, ligaer og landshold begynder at dreje nøglen om, kan de være væk for evigt. Vores ultimative mål må ikke kun være at stoppe dette. Men at opbygge et mere solidt fundament for fremtiden, siger han.

Han forklarer, at 98 procent af de kvindelige professionelle fodboldspillere ikke vil have råd til den samme form for lønreduktion, som man har set flere mandlige fodboldspillere acceptere. Kvindernes lønninger er simpelthen ikke høje nok, mener han.

Spillerforeningen, der har mellem 3000 og 4000 professionelle og semiprofessionelle kvindelige medlemmer, opfordrer til at tage 'særlige foranstaltninger' for at beskytte kvindefodbolden.

- Ellers risikerer den vækst, der har været, at forsvinde, og klubber må lukke ned, står der i rapporten.

Også spillerne selv frygter for fremtiden.

- Jeg tror, vi alle føler os i fare, siger den engelske landsholdsspiller Jodie Taylor, der spiller for den amerikanske klub OL Reign.

- Mange af os ved ikke rigtig, hvad der foregår, og hvad konsekvenserne af denne pandemi vil blive. Hvem ved, hvad fremtiden vil bringe?, spørger hun.

