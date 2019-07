Kvindelig dommer i chok: - Ville hyre mig til escort

Fernando Colombo fandt det smørrede smil frem, da hun i weekenden tog fusen på Kitu Díaz fra Barcelona Sporting Club i ecuadoriansk fodbold.

Han troede, han stod til advarsel, da hun rakte ud efter baglommen. I stedet for et kort fiskede hun et lommetørklæde frem og tørrede panden for sved.

Han smilede af lettelse, hun smilede af fryd, og alle iagttagere grinede vist af optrinnet, der efterhånden er set flere steder i international fodbold.

Fernanda Colombo har fået klamme tilbud. Foto: Ritzau Scanpix

For Colombo har episoden dog haft en negativ konsekvens. For hun er kvinde, og en pæn en af slagsen, mener mange.

Derfor afstedkommer hendes optræden ofte kommentarer og tilnærmelser. Og i dette tilfælde en e-mail, der er faldet hende for brystet, hvilket hun har fortalt om på sin Instagram-konto.

Beskeden var en opfordring til at ’møde klienter’ for ’mindst’ 7000 per møde. Valutaen er ikke angivet, men det svarer til omkring 12.000 kroner, hvis der er tale om brasiliansk real, eller 46.000, hvis hun refererer til amerikanske dollars…

Hun har taget et screenshot af mailen og lagt den op. Ifølge Colombo fik den hende til at føle sig helt forfærdeligt til mode.

- Jeg vil gerne fortælle, at jeg bare gerne vil lave, hvad jeg elsker, hvilket vil sige arbejde med fodbold og journalistik. Respekter venligst dette, skriver hun.

- Jeg fik denne mail i dag. Den fik mig til at føle mig som lort, fordi den indeholder et immoralsk og seksuelt tilbud.

30-årige Fernanda Colombo opnåede for alvor international opmærksomhed, da hun for fem år siden debuterede som linjedommer i pokalkampen mellem de to herrehold Sao Paulo og Clube Regatas de Brasil.