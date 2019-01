Landshold blev kaldt 'lesbisk mafia': Nu er chefen fyret

På de interne linjer er der kaos i australsk kvindefodbold, mens landsholdet er i gang med at forberede sig til sommerens VM i Frankrig.

Træneren for det australske kvindelandshold, der er placeret på verdensranglisten som nummer seks, Alen Stajcic, er nemlig blevet fyret, efter han er anklaget for homofobi.

Det skriver Sydney Morning Herald.

Blandt andet skulle flere mandlige ledere og trænere have kaldt holdet for en 'lesbisk mafia'. Intet medie beretter dog om, at Stajcic skulle have sagt det.

Alen Stajcic i aktion fra sidelinjen for Australien. Foto: Ritzau Scanpix

Siden fyringen i sidste uge har der været forskellige reaktioner fra spillerne selv. Anonyme kilder har til australske medier jublet over fyringen, mens holdets anfører, Lisa De Vanna, begræder afskedigelsen.

- Det har personligt været hårdt for mig. Det har været barskt og stressfyldt, siger hun til Sidney Morning Herald.

- Jobbet er hans drømmejob. Det er blevet taget væk fra ham. Så ethvert menneske vil være knust, såret, vred, frustreret, fortabt.

Hun er dog ikke helt uden forhåbninger frem mod VM-slutrunden.

- Vi er en enhed og et tæt hold. Vi har arbejdet på det her i fire og et halvt år. Staj (Alen Stajcic, red.) havde en stor indflydelse på det, men nu kommer det an på os selv.

