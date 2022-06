Landshold i voldsom ulykke: Spiller indlagt

Søndag aften tørner Bulgarien sammen med Georgien i Nations League, men fredag aften fik det bulgarske landshold en voldsom forskrækkelse, da spillerbussen var involveret i en ulykke.

Det skriver Voetbalzone.

Ifølge det hollandske medie skete ulykken i den georgiske hovedstad Tbilisi, da det bulgarske landshold var på vej til landet.

Det bulgarske fodboldforbund oplyser, at midtbanespilleren Todor Nedelev kom slemt til skade i ulykken. Han blev derfor fragtet direkte på hospitalet, men han er ikke i livsfare.

- Vi har været ved ham hele natten. En operation var nødvendig, så vi skulle tage en hurtig beslutning. Vi blev nødt til at have en tilladelse fra familien til at operere ham. Problemet var, at han havde et stykke glas i kraniet, fortæller Viktor Ignatov, der er talsmand for det bulgarske fodboldforbund, til Dig.bg.

Ulykken opstod i en tunnel. Landsholdet kørte i to busser, som af ukendte årsager kolliderede i tunnelen.

Men trods forskrækkelsen er Bulgarien klar til at spille søndagens kamp.

. Jeg ved ikke, hvad procedurerne er i forhold til kampen, men spillerne og trænerstaben vil gerne spille for Todor og til ære for Bulgarien,lyder det fra talsmanden.

Bulgarien ligger på tredjepladsen i sin pulje i Nations League efter de første tre kampe.

Landet har spillet uafgjort med både Gibraltar og Nordmakedonien, mens det blev til et nederlag på 5-2 på hjemmebane mod Georgien.

Nu gælder det returopgøret i Georgien, og kampen bliver spillet på Boris Paichadze Dinamo Arena i Tbilisi.

Der er kampstart klokken 18.00 søndag aften.