Landsholdsspiller arresteret for coronaforbrydelse

Den serbiske landsholdsspiller i fodbold Aleksandar Prijovic er blevet arresteret i Beograd, efter at han blandt andet brød landets forsamlingsforbud

De bedste fodboldspillere i Serbien har lidt problemer med at følge reglerne for tiden.

For to uger siden brød Real Madrid-angriberen Luka Jovic det udgangsforbud, Serbiens regering har indført under coronakrisen - og fredag var der så en anden landsholdsspiller, der ikke kunne holde sig i skindet.

Angriberen Aleksandar Prijovic blev således arresteret, da han sammen med en hel flok andre sad og drak i en hotelbar i Beograd. Det forklarer politiet i en erklæring.

Dermed brød han både udgangsforbuddet, der strækker sig fra kl. 17 om aftenen til kl. 5 om morgenen, og landets forsamlingsforbud, der kun tillader grupper på op til fem personer.

Den 29-årige angriber, der til dagligt spiller i den saudiske klub Al Ittihad, kan nu se frem til en stor bøde eller helt op til tre års fængsel, der er strafferammen for forbrydelser mod den midlertidige coronalov.

