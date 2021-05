Landsholdsspiller dater Peps datter

Det ville nok være en tilsnigelse at gætte på, at Tottenhams Dele Alli dater Pep Guardiolas datter, Maria, for at drible sig nærmere på en ny kontrakt med indlagte titel-muligheder.

Men den særdeles nydelige kvinde ser ud til at være sæsonens første ligascoring for angriberen, der i 13 Premier League-kampe endnu ikke har ramt plet.

Det skriver The Sun.

25-årige Dele Alli, der for nylig slog op med sin kæreste, Ruby Mae, er blevet set i intim kontakt på en rooftopbar med den fem år yngre Maria Guardiola, der studerer i London, ligesom de to er blevet set i timelang, tæt samtale på den trendy Cloud 9 bar.

Måske er det Dele Allis nye look, Maria er faldet for. Foto: AFP/Michael Regan/Ritzau Scanpix

Hun er i øvrigt lidt af et stilikon med 40.000 følgere på Instagram, hvor hun fremviser en livsstil, der er mere jetset end kollegium.

Maria er den ældste af Pep Guardiolas tre børn, som han har sammen med forretningskvinden Cristina Serra, og han er viser hende stolt frem, blandt andet når fodboldtrofæer skal vises frem.

The Sun forstår, at Dele Allis forhold til Maria er godt en måned gammelt, og en kilde fortæller til avisen, at de to var så opslugt af hinanden, at de ikke lagde mærke til noget som helst andet omkring dem. Ligesom de så ud til at være ligeglad med, hvem der så dem sammen på baren.

The Sun har talt med en talsmand for Dele Alli, der ikke ønsker at kommentere rygterne.

Det vides heller ikke, om Guardiola har haft en Pep-talk med sin mulige svigerdatter.