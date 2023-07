Landsholdsstjerne afviser Playboy

Professionelle atleter får et hav af forskellige tilbud, men Giulia Gwinn er alligevel en smule opsigtsvækkende.

Den 22-årige tyske landsholdsstjerne er nemlig blevet kontaktet af det populære magasin Playboy, der gerne havde set Gwinn smide tøjet og ville lave et afsnit om hende.

Det skriver det tyske medie Bild.

Bayen München-spilleren har dog ikke takket ja til Playboys tilbud, da hun gerne vil bevare al fokus på fodbolden.

- Jeg respekterer Playboy som et journalistisk produkt, men jeg foretrækker at præsentere mig selv som fodboldspiller på banen, sagde forsvarsspilleren under et pressemøde torsdag.

Og Gwinn ville helst ikke sidde og snakke om Playboy-magasiner op til VM-slutrunden.

- Generelt tror og håber jeg, at vi har meget mere spændende og vigtige emner at diskutere her i optakten til det, der med garanti bliver et helt fantastisk VM.

Pernille Harder og Giulia Gwinn er blevet holdkammerater denne sommer, efter danskeren skiftede til Bayern München fra Chelsea. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Pernille Harders nye holdkammerat skal ikke selv spille under slutrunden, da hun i vinter pådrog sig en slem korsbåndsskade, og hun er altså ikke nået at blive klar.

Hun skal i stedet være ekspert hos tv-kanalen ZDF under VM i Australien og New Zealand.

Slutrunden løber af stablen i næste uge, og de danske kvinder spiller deres første opgør 22. juli, når de brager sammen med Kina.