Landsholdsstjerne pander dommer ned

Roman Shirokov har en stor fodboldkarriere bag sig, men han kunne ikke styre sit temperament i en amatørturnering, da han følte sig snydt for et straffespark

Den tidligere landsholdsstjerne i fodbold, russiske Roman Shirokov, er i dag 39 år, men meget tyder på, at han er et stykke fra at blive voksen.

I alt fald gik han mandag helt bersærk og pandede en dommer ned i en amatørturnering, hvorefter han fortsatte med at sparke den liggende mand.

Nu kan han formentlig se frem til en tur bag tremmer.

Det skriver The Sun.

Den chokerende episode, som du kan se i et klip længere nede i artiklen, fandt sted i kvartfinalen, hvor Shirokov med 57 landskampe, en flot udlandskarriere og en UEFA Cup-titel med Zenit St. Petersburg på visitkortet, deltog på et hold for den tv-station, Match TV, hvor han arbejder som ekspertkommentator.

Roman Shirokov i en af sine 57 landskampe, denne gang mod Irland. Foto: REUTERS/Grigory Dukor/Ritzau Scanpix

Den tidligere midtbanespiller følte sig i turneringens kvartfinale bortdømt, da kampens dommer, Nikita Danchenko, ikke dømte straffespark til ham, da han blev tacklet i feltet.

Han kom på benene og råbte efter dommeren, som blæste i sin fløjte og lagde an til at trække et kort op af lommen. Et øjenvidne forklarer, at Shirokov advarede ham med ordene: ’Hvis du viser det røde kort, så skal jeg give dig’.

Samtidig viste han sin knyttede næve, men ingen havde selvsagt troet, at han ville gøre alvor af sin trussel, før det rent faktisk skete.

Spillere fra modstanderholdet sprang til at for at trække ham væk, før dommeren blev behandlet på banen, og en ambulance blev tilkaldt.

The Sun erfarer, at Danchenko blandt andet har flækket et øjenbryn.

Kampen i Moscow Celebrity Cup blev straks afbrudt, og turneringens arrangør, German Popkov, kaldte episoden for ’afskyelig’ og ’en meget mærkelig opførsel’.

Voldsofferet tilbragte over fire timer på hospitalet.

- Jeg fik sting alle vegne og skulle igennem et hav af prøver. Men hvad der ikke slår dig ihjel, bliver du kun stærkere af, sagde Danchenko og forsøgte altså at tage humoren til hjælp.

Dmitry Shnyakin, chef for Match TV’s hold på stedet, skrev på sociale medier, at han skammede sig over, hvad der var sket, og Shirokov selv måtte tirsdag morgen gå bodsgang samme vej.

- Jeg tilbyder Nikita min dybeste beklagelse for min upassende opførsel’, skriver han og håber, at hans offer hurtigt kommer videre.

Og så undskylder han overfor turneringsarrangør, holdkammerater, tv-stationen og dens seere.

