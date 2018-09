Landsholdsstjerne sex-anklaget igen: - Det er chokerende

Svenske Martin Olsson er på ny blevet anklaget for at have sendt sex-videoer og -billeder til en kvinde. Men han er på ingen måde indblandet, hævder han

Martin Olsson er vred og frustreret for tiden.

Den 30-årige svenske landsholdsspiller er nemlig blevet anklaget for at have sendt billeder og video med blandt andet onani-optagelser til en kvinde.

Det skete via en dating-app, hvor de to angiveligt skulle have fundet interesse for hinanden.

Men det passer ikke, siger Swansea-backen, der hævder, at der er tale om bagvaskelse.

- Jeg er vred og skuffet. Nogen forsøger at ødelægge mig, siger Martin Olsson til den svenske avis Sportbladet.

I 2013 stod han over for lignende anklager, men dengang blev han frikendt. Han er overbevist om, at gerningsmændene fra dengang er på spil igen.

- Selvfølgelig bliver man irriteret, for det er ikke første gang, det sker. Det er chokerende, for den eller de personer har chikaneret flere kvinder de senere år. Det er også trist for kvinderne.

- Det tegner ikke et godt billede af mig, når jeg er uskyldig, og jeg tager afstand fra typer krænkelse - det ved alle, der kender mig. Det hele er også meget kedeligt, når jeg ved, at mange unge ser op til os landsholdsspillere, og det betyder meget for mig at være et forbillede, siger Martin Olsson.

Han har allieret sig med det svenske fodboldforbund for at få sat en stopper for den slags.

- Der er nogen eller noget derude, som sendre billeder og video rundt og chikanerer kvinder - og nu er det nok. Så jeg har fået hjælp af forbundet og deres kontakter til politiet, så vi kan pågribe de skyldige, siger Olsson, der også selv har politianmeldt sagen.

