Landstræner indlagt - tabte håndvægt

Det hører til sjældenhederne, at en fodboldtræner går glip af en kamp på grund af en skade, men det er tilfældet for Tysklands herrelandstræner i fodbold, Joachim Löw.

Den tyske landstræner kom til skade, imens han motionerede, og han er indlagt på et hospital og får behandling for et ødelagt blodkar. Det oplyser Det Tyske Fodboldforbund (DFB).

Han kommer ikke til at være på sidelinjen, når Tyskland 8. og 11. juni spiller EM-kvalifikationskampe mod Hviderusland og Estland. I stedet er det assistenttræner Marcus Sorg, der har hovedansvaret på sidelinjen.

Löw vil være i kontakt med resten af landstrænerteamet fra sygesengen.

- Jeg har det godt igen, men jeg skal spare mig selv i de kommende fire uger. Jeg vil være i telefonisk kontakt med trænerteamet om de to kommende kampe, siger Joachim Löw.

Den tyske avis Bild skriver, at Löw er indlagt på universitetshospitalet i Freiburg, fordi han tabte en håndvægt på sig selv. Ifølge avisen slap Löw for at blive opereret.

Se også: Tidligere Superliga-stjerne hånet af holdkammerat

Se også: Efter bizart målshow: Undersøges for matchfixing

Se også: Dansk stjerne scorer tv-job: Hun får lyn-debut på skærmen