Laudrup tættere på exit: Gentagelserne trætter mig

Den sidste tid som træner er ved at nærme sig for Michael Laudrup.

Det fortæller den danske legende i et interview med den spanske sportsavis Marca, hvor Laudrup fortæller, hvordan fodboldlivet er.



Siden Michael Laudrup stoppede den aktive karriere som fodboldspiller i 1998, fulgte jobs som assistenttræner på landsholdet for Morten Olsen, cheftræner for Brøndby, Getafe, Spartak Moskva og Mallorca samt manager for Swansea.



Siden er turen gået til Qatar, hvor han først har været hos Lekhwiya og nu hos Al-Rayyan, og det bliver det sidste, lyder det fra ham.



- Denne sommer bliver jeg 54, og da jeg stoppede i 1998 havde jeg aldrig regnet med, at jeg ville blive ved med at træne så længe, siger Laudrup.



For ham er det da også klart, hvad der får ham til at tænke på at stoppe som træner i en så forholdsvis ung alder.



- Det er gentagelserne hele tiden. Træning, rejse, udtagelser. Det, jeg mindst kan lide, er at vente i lufthavne og at være på hoteller før kampe. Det er de samme buffeter i restauranterne. Det er trættende, siger Laudrup,



Han slår i den forbindelse fast, at han også gerne vil lave andre ting.



- Jeg ved ikke om, jeg kommer til at arbejde med eksempelvis kommentering på TV, men jeg vil gerne leve et andet liv. Jeg kan bare ikke sige om det kommer til at ske om ét år eller to eller tre, siger Laudrup.

Michael Laudrup har i sin trænerkarriere blandt andet vundet den engelske Liga Cup med Swansea samt et dansk mesterskab med Brøndby samt to gange DBU Pokalen.

Her er Brøndbys mestre i dag: Jordomrejse, bar-ejer og gymnasielærer

Agger: Jeg kunne slet ikke kende Brøndby

De danske One-hit Wonders: Landstrænerens prøvekaniner – hvad skete der med dem?