Legendarisk fodboldchef død

Den tidligere præsident for det europæiske fodboldforbund, UEFA, Lennart Johansson, er død.

Det skriver det svenske fodboldforbund onsdag.

Johansson, der blev 89 år, var præsident for UEFA 1990-2007.

- Svensk fodbold er i sorg. Lennart Johansson er død. Han sov ind 4. juni om aftenen efter kort tids sygdom. 89 år gammel, skriver det Svenska Fotbollförbundet på sin hjemmeside.

Det var Lennart Johansson, der overrakte Danmarks anfører Lars Olsen pokalen, da Danmark havde vundet EM-finalen over Tyskland i 1992.

Lennart Johansson fotograferet i december 2015. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Johansson var bestyrelsesformand i AIK 1967-1980 og siden præsident for det svenske fodboldforbund 1984-1991. Han var senest i aktion, da Stockholm-klubben vandt det svenske mesterskab i efteråret. Her overrakte han pokalen, der i øvrigt bærer hans navn, til spillerne.

Han regnes som en af svensk idræts største ledere gennem tiderne.

Det var under Lennart Johanssons periode som UEFA-præsident, at forbundet besluttede at etablere Champions League, der første gang blev afviklet i efteråret 1992.

Han forsøgte at blive præsident for det internationale fodboldforbund, FIFA, i 1998, men han tabte valget til schweiziske Sepp Blatter. Og derfor måtte han nøjes med en rolle som vicepræsident.

Hans mangeårige præsidentembede i UEFA sluttede i 2007, da han tabte valgkampen til franske Michel Platini.

