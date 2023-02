Legendarisk kommentator død

Engelsk fodbold har mistet en ikonisk stemme.

Den legendariske fodboldkommentator John Motson er død i en alder af 77.

Det oplyser den engelske tv-station BBC i en pressemeddelelse.

John Motson kommenterede hele 29 FA Cup-finaler, ti verdensmesterskaber og ti europamesterskaber, hvilket gjorde ham til en af de mest ikoniske stemmer i engelsk fodbold. Han stoppede karrieren i 2018.

Det skete i et opgør mellem Crystal Palace og West Bromwich Albion, hvor han efterfølgende blev hyldet på grønsværen for sine mange år bag mikrofonen.

John Motson arbejdede i mere end 50 år for BBC og var i en årrække en del af programmet 'Match of the Day'.

Motson var ligeledes en del af det populære konsolspil FIFA, hvor han fra 1996 og frem til 2005 var kommentator.

Reaktionerne på dødsfaldet er allerede mange i det engelske, hvor blandt andre den tidligere Liverpool-stjerne og nuværende tv-ekspert Jamie Carragher, hylder kommentatoren.

- Hvil i fred John Motson. En kæmpe legende. Mange af os voksede op med at lytte til denne mands beskrivelse af aktioner og mål i MOTD (Match of the Day, red.) og finaler. Et trist tab,' skriver han på Twitter.

John Motson blev i 2001 hædret af dronning Elizabeth med den fornemme OBE-orden, der gives til folk, som har repræsenteret deres land på værdig vis.

Kasper Kusk blev præsenteret og var til lægetjek i en kælder i en restaurant på Østerbro, da han skiftede til AaB. Hør historien i ugens udgave af 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app