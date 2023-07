Legende bekræfter: Det er slut

Fire engelske mesterskaber og to spanske. To FA Cup-titler og et verdensmesterskab med Spanien.

David Silva har i snart to årtier fortryllet fodboldfans med vidunderlige pasninger og finurligt fodboldspil.

Men nu er det slut.

Torsdag har den tidligere Manchester City-stjerne annonceret sit karrierestop.

'I dag er en sørgelig dag for mig. I dag er det tid til at sige farvel til dét, jeg har dedikeret hele mit liv til,' siger David Silva i en video på Twitter.

'I dag siger jeg farvel til mine kollegaer, der er som familie for mig. Jeg vil savne jer meget.'

Karrierestoppet sker som følge af en alvorlig korsbåndsskade, som 37-årige Silva pådrog sig til træning under forberedelserne til den kommende sæson.

De seneste tre sæsoner har han spillet for Real Sociedad, til hvem han skiftede fra Manchester City i 2020.

Argentinsk stjerne stopper

David Silva er ikke den eneste 37-årige stjerne, der stopper karrieren.

Det samme gør nemlig uruguayaneren Diego Godín.

Diego Godín (tv) har haft adskillige dueller med Lionel Messi i La Liga. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Den stærke forsvarsprofil, der havde sin storhedstid i Atletico Madrid, spiller sin sidste kamp mod Huracan søndag 30. juli. Det skriver spanske AS.

Med Atletico Madrid vandt Godín det spanske mesterskab i 2014 og spillede to Champions League-finaler i 2014 og 2016.

Han har desuden rekorden for flest landskampe for Uruguay. Her nåede han hele 161 kampe - Luis Suárez er nummer to på dén liste med 137 optrædener.