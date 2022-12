Legende færdig i storklub

Ajax har revet kontrakten over med klubikonet Daley Blind

Den hollandske landsholdsstjerne Daley Blind er færdig i Ajax Amsterdam.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Landsholdsspilleren havde kontrakt frem til juni 2023, men efter gensidig aftale har man valgt at rive kontrakten over.

- I løbet af de sidste par dage er vi nået til enighed med Daley om at opsige hans kontrakt.

- Jeg håber, han kan finde en anden klub, hvor han kan afslutte sin succesfulde karriere, lyder det fra Ajax-sportchefen Edwin van der Sar.

Klubben oplyser ikke yderligere detaljer om, hvad der har forårsaget det pludselige stop.

- Sammen med Daley har vi besluttet, at der bliver en kamp i ArenA (Ajax' stadion, red.), hvor han kan sige ordentligt farvel til tilhængerne, slutter Edwin van der Sar.

Blind har selv kommenteret på beslutningen på sin Twitter-profil.

- Dette er ikke sådan, jeg havde forestillet mig min afsked med Ajax. Men på grund af nogle omstændigheder er det blevet sådan. Jeg håber, der kommer et godt tidspunkt at sige farvel til jer, skriver han blandt andet, hvor han også påpeger, at han er blevet kritiseret meget af fansene på det seneste.

Syv gange har Blind været med til at vinde det hollandske mesterskab, ligesom han også har to pokaltitler på cv'et.

Samme år blev han kåret til årets spiller i klubben og året efter som den bedste spiller i hele Æresdivisionen.

Efter 2013/2014-sæsonen skiftede han til engelske Manchester United, men fire år senere vendte han tilbage til sin hjerteklub.