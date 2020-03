Legende i håndjern: - Hvilken fest?

Nogle er villige til at komme på kant med loven for at sætte kulør på isolationstilværelsen. Fodboldprofiler er ingen undtagelse

Nolberto Solano blev torsdag aften lokal tid arresteret af politiet, da han overtrådte karantænereglerne og begav sig ud for at deltage i en fest i Perus hovedstad, Lima.

Den tidligere Newcastle- og Aston Villa-stjerne blev fanget på kamera, hvor man kan se ham komme anstigende med alkohol under den ene arm og godt humør i den anden.

Men naboer til det hus, hvor der blev holdt fest, advarede myndighederne om den lyssky komsammen.

Politiet blev tilkaldt, men den nu pensionerede fodboldspiller havde gemt sig i ejendommen, hvorefter ordensmagten fandt både ham og fodboldvennen Pablo Zegarra inde i huset.

Den tidligere Premier League-stjerne blev lagt i håndjern og ført til den lokale politistation.

Det skriver det peruvianske fodboldsite Ole.

Da han endelig blev løsladt, stod pressen klar, men Solano valgte i første omgang at afvise alt.

Flere journalister ville gerne have svar på, hvorfor han var taget til fest, når det nu var et brud på reglerne.

- Hvilken fest? Nej, hvad taler du om? Det er overhovedet ikke en fest, hævdede den 45-årige tidligere professionelle fodboldspiller.

- Jeg bor her rundt om hjørnet. Det er min vens hus. Han er min nabo, forsvarede Solano sig med.

Undskylder

Men natten over kom han på bedre tanker og nu har han bedt om tilgivelse i et offentligt brev.

'Jeg skriver dette brev med den eneste hensigt at undskylde overfor jer alle for ikke at have overholdt de karantæneregler, som regeringen har pålagt landet', skriver han.

Han fastholder dog sin forklaring om, at der ikke var tale om fest og løjer.

Det skriver Daily Mail.

-'Det var ikke en' fest'. Jeg gik over til min nabos hus ved frokosttid med min familie. Det ligger kun 50 meter fra mig. Vi var kun seks, syv mennesker samlet. Det var sikkert for os alle, og børnene fik lidt træning'.

Nolberto Solano var en populær figur i Newcastle. Foto: Ritzau Scanpix

Men Nolberto Solano kan godt se, at han har jokket i spinaten.

'I de her timer handler det om at gøre det, som folk vil huske dig for, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at folk ville huske mig for det her. Og det ønsker jeg ikke'.

'Jeg gjorde mange mennesker glade på fodboldbanen engang, men jeg kan også begå fejl. Man holder aldrig op med at lære, og det her er en anden lektion, livet har givet mig', skriver han lettere brødebetynget.

Den peruvianske indenrigsminister, Carlos Moran, har i forbindelse med brud på karantæne-regler sagt, at man vil blive retsforfulgt og kan risikere at få en mulig fængselsstraf på mellem seks måneder og tre år.

Solano, der er kendt i Storbritannien som 'Nobby', hvor han opnåede legende-status i Newcastle, skal indkaldes for retten, når den nuværende karantæne ophører.

Peru har forbudt alle sociale sammenkomster siden 16. marts. Landet har indtil videre 580 bekræftede corona-smittede og ni dødsfald.

Se også: Topklubber i krig mod City: Uoprettelig skade

Se også: Canada afviser ledtog med IOC

Se også: Taler om pinagtigt forløb: - Den forkerte beslutning