Legende vender tilbage til barndomsklubben

Real Madrid-legenden Marcelo har skrevet under med brasilianske Fluminense på en kontrakt, der løber til udgangen af 2024

Han er tilbage! Dér, hvor det hele startede.

En af fodboldhistoriens bedste venstre backs, brasilianske Marcelo, vender hjem til barndomsklubben Fluminense.

Det oplyser klubben på dens hjemmeside.

'Tiden er kommet til at vende tilbage', skriver Fluminense på klubbens Twitter-profil.

En helt ung Marcelo blev forfremmet til Fluminenses førstehold i en alder af bare 17 år i 2005.

Nu - hele 18 år senere - vender han hjem.

- Det er svært at sætte ord på, hvor stor en betydning dette skifte har for mig, siger Marcelo om den følelsesladede tilbagevenden.

- Jeg har drømt om at vende tilbage til min oprindelse i mange år. Til det hold, der trænede mig og lærte mig, hvad jeg nu ved om fodbold.

Brasilianeren med den kendetegnende voluminøse frisure imponerede stort i ungdomsårene, og allerede et år efter forfremmelsen til førsteholdet blev han hentet til en af verdens største klubber - Real Madrid.

Marcelo på vej til at løfte sit femte Champions League-trofæ i karrieren sidste år - og formentlig også det sidste. Foto: Sportimage/CSM/Ritzau Scanpix

Resten er historie.

Med Kongeklubben har han vundet et utal af trofæer, heriblandt fem Champions League-titler og seks spanske mesterskaber.

Senest var han et smut forbi Olympiacos i Grækenland. Her nåede han at få ti kampe på cv'et, men det græske ophold er blevet forpurret af flere skader undervejs.

Om cirka to uger flyver han så tværs over Atlanten - hjem til barndomsklubben, hvor de nye holdkammerater venter på at byde en af fodboldhistoriens bedste på sin position velkommen hjem.