Legenden fatter ingenting

Samtidig med benovelsen og hyldesten af Lionel Messi, der mandag modtog sin syvende Ballon d'Or-kåring, var forundringen.

Nok ikke i Argentina, men mange andre steder.

Forundringen over at Robert Lewandowski ikke vandt - og at Messi trods et sløjt efterår i Paris stadig vandt.

Hvis man kigger på kriterierne, alverdens sportsjournalister har skullet stemme ud fra, er der måske noget logik at spore. Det vender vi tilbage til nederst.

Men at den polske Torjäger efter et fuldstændig fantastisk 2021 ikke kunne hente stemmer nok, er uforståeligt.

Det mener Lothar Matthäus.

Den tidligere verdensmester og vinder af Ballon d'Or i 1990 er måske nok Bayern München-mand efter 12 år som aktiv og mere end 300 kampe for sydtyskerne. Men han begriber det ganske enkelt ikke.

Det skriver han i Sky Sports' tyske udgave:

- For at være helt ærlig forstår jeg efter dette valg slet ikke verden mere, begynder han.

- Med al respekt for Lionel Messi og de andre storartede, nominerede spillere. Ingen har fortjent det så meget som Lewandowski, kommer det.

Lothar Matthäus og forhenværende landstræner for Tyskland Joachim Löw før tyskernes VM-kvalifikationskamp mod Liechtenstein 11. november. Foto: Fabiam Bimmer/Reuters/Ritzau Scanpix

Matthäus noterer sig, at France Football på grund af coronaen ikke uddelte prisen sidste år, hvorfor Lewandowski nu to år i træk er gået glip af noget, han ellers burde have vundet.

- Selv når man ser isoleret på 2021, var han bedre end alle andre. Han slog Gerd Müllers 100-års rekord, han fører alle tænkelige målscorer-lister, og han har nationalt såvel som internationalt tårnet sig op over alle andre, brøler Matthäus.

Han anerkender Messis Copa América med Argentina, og han respekterer såvel Benzemas gode år for Real som Salahs stime i Liverpool. Men:

- Han (Messi, red.) har været helt bleg i Paris. Benzema har også spillet et klasse-år, men han har ikke vundet noget med Real. Salah har været god de seneste måneder, men han havde en lang tørke i starten af året, kommer det, inden han på samme facon hylder og nedgør Jorginho og Cristiano Ronaldo.

Matthäus er bestemt ikke den eneste, der har undret sig. Læs norske Jan Åge Fjørtofts tweet her.

Og så kan vi minde om legendariske Luis Suárez' ord fra tidligere på måneden:

- Giv den Ballon d'Or til Lewandowski. Ellers får han min.

De stemte

France Football har udpeget de nominerede spillere i de forskellige kategorier. Herefter er det udvalgte journalister fra hele verden, der har afgivet stemmer.

De har skullet give deres stemme ud fra følgende kriterier:

1. Individuelle og kollektive resultater i løbet af året.

2. Talent og fair play.

3. Generelt vurdering af spillerens karriere.

Journalisterne har givet seks point til deres foretrukne spiller, mens de næste har fået henholdsvis fire, tre, to og ét point. I alt fem spillere har fået point fra hver journalist.