Legenden helt færdig: Halser hjem til sin teenagedatter

Daniele De Rossi stopper endegyldigt karrieren i sydamerikansk fodbold for at rejse hjem til sin 14-årige datter

Boca Juniors nåede at have glæde af ham i et halvt år, men nu er det slut.

Italienske Daniele De Rossi er rejst fra Argentina for at skynde sig hjem.

Hjem til Italien og familien – og i særdeleshed hans 14-årige datter.

Det fortalte han til pressen på et pressemøde i Buenos Aires.

- Jeg må hjem. Jeg forlader Boca og fodbolden, er han citeret for at sige.

- Jeg skal være tættere på min familie og min datter. Jeg savner dem, og de savner mig. Hun blev i Italien og har behov for at have sin far tættere på. Hun er ikke i nogen form for fare, men jeg skal bare være der for hende, siger han.

Og dermed opfylder han ikke den et-årige forpligtelse, han ellers skrev under på i sommer.

Selvom han understreger, at det ikke er alvorligt, må der alligevel være en eller anden grad af alvor i beslutningen, siden det ikke kunne vente seks måneder.

De Rossi i en af sine seks optrædener for Boca. Her sammen med Ramon Abila. Foto: Ignacio Amiconi/AP/Ritzau Scanpix

36-årige Daniele De Rossi er en legende i italiensk fodbold, hvor han i hele sin karriere repræsenterede AS Roma – frem til sommeren 2018, hvor han efter mere end 600 førsteholdskampe tog en tårevædet afsked med sin barndomsklub.

Han er verdensmester med Italien, som han har repræsenteret 117 gange.

Han lægger ikke skjul på, at det ikke er slut med fodbold for hans vedkommende. Og det kan meget vel ende med en rolle i netop Roma.

- Jeg kommer helt sikkert til at fortsætte med at arbejde med fodbolden i Italien. Jeg ved dog ikke, hvilken rolle det bliver i. Roma? Det fylder alt i mit hjerte. Men jeg efterlader en del af mit hjerte her i Boca Juniors, sagde han.

I alt nåede han sølle seks kampe for Boca Juniors, da han har døjet med skader.

Se også: Afslører hemmeligheden bag super-kroppen

Alternativ jul: Bendtner i paradis

Klar til det forbudte skifte: Stortalent afviser kontrakt

Se også: ’Jeg blev udnyttet seksuelt af familiemedlem’

Årtiets lækreste fodboldfans

Caroline overhalet: Så meget tjener de danske sportsstjerner