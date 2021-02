Legenden trækker sig omgående

Det blev til lidt over et år som cheftræner i den canadiske klub CF Montreal for Thierry Henry.

Torsdag har franskmanden sagt sit job op af familiære årsager, skriver Montreal på sin hjemmeside.

Den tidligere stjerneangriber blev ansat i klubben, som har hjemme i den nordamerikanske liga MLS, i november 2019. Han skrev i den forbindelse under på en kontrakt, der udløb ved udgangen af 2021-sæsonen, men nu har Henry altså trukket sig før tid.

- Det er med et tungt hjerte, at jeg har truffet denne beslutning. Det sidste år har været ekstremt svært for mig personligt. På grund af den verdensomspændende pandemi har jeg ikke været i stand til at se min familie.

- Adskillelsen er for hård for mig og mine børn. Derfor er jeg ked af at måtte tage denne beslutning og tage hjem til London, siger Thierry Henry på klubbens hjemmeside.

Cheftrænerjobbet i CF Montreal var Henrys andet. Fra oktober 2018 til januar 2019 stod han i spidsen for Monaco.

Thierry Henry er mest kendt for sine bedrifter på banen, hvor han i sine velmagtsdage var blandt verdens bedste angribere. Fra 1999 til 2007 spillede han 376 kampe for Arsenal, hvori det blev til 228 mål.

Derudover bød karrieren på ophold i blandt andre Juventus og FC Barcelona.

I 1998 og 2000 var han med til at vinde henholdsvis VM og EM med Frankrig.

