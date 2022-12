Legendes familie fjernet fra fly

Den iranske fodboldspiller Ali Daei fortæller, at hans kone og datter er blevet fjernet fra et fly og efterfølgende tilbageholdt - myndighederne i hjemlandet er tavse

Cristiano Ronaldo er den mand, der har scoret flest landsholdsmål i historien. Nummer to på listen er Ali Daei.

Den 53-årige iraner er derfor også en sand fodboldlegende, der er elsket af de fleste i sit land. Men nu er ham og hans familie havnet i problemer i hjemlandet.

Ifølge det internationale nyhedsbureau AP har Ali Daei således selv udtalt, at hans kone og datter er blevet tilbageholdt, efter de blev fjernet fra et fly.

Det sker, efter flyet pludselig tog en uventet mellemlanding på vejen fra Teheran til Dubai. Her blev både hans hustru og datter afhørt af myndighederne på ferieøen Kish i Den Persiske Bugt.

Mor og datter kom dermed heller ikke med flyet, da det lettede et par timer senere.

Ali Daei betrages er en kæmpe legende i Iran, hvor han på landsholdet scorede hele 109 mål i 148 kampe mellem 1993 og 2006.

Den iranske fodboldlegende har været en åben kritiker af styret i Iran, hvor der lige nu foregår protester i stor stil - og det er i det lys, at den noget uventede tilbageholdelse skal ses.

Ali Daei er nemlig blandt de kendte iranere, der åbent har støttet protesterne, som begyndte efter Masha Aminis død tilbage i september.

Den 22-årige kvinde døde i politiets varetægt, efter hun var blevet anholdt, fordi hendes hijab ikke dækkede hendes hår godt nok.

Den tidligere landsholdsstjerne har tidligere fået inddraget sit pas, efter han på de sociale medier opfordrede styret i Iran til at 'løse det iranske folks problemer i stedet for at ty til undertrykkelse, vold og anholdelser'.

Ali Daei var den første spiller i historien til at score over 100 landsholdsmål og var indehaver af rekorden for flest internationale mål af en mandlig fodboldspiller, indtil han i 2021 blev overhalet af Cristiano Ronaldo.

De iranske myndighederne har indtil videre forholdt sig tavse omkring tilbageholdelsen af Ali Daeis familie.

Demonstrationerne i Iran har stået på i tre måneder og er nogle af de største mod landets præstestyre, siden det indtog magten efter en revolution i 1979.