Levede vildt dobbeltliv: Tidligere Roma-talent risikerer 11 års fængsel

Navnet Ismail M'Haidat klinger måske hult hos de fleste. Men hos belgisk politi kender de det tidligere Roma-talent ganske godt.

Den 22-årige marokkaner venter lige nu på at gå rettergang, eftersom han arresteret og mistænkt for angiveligt at have medvirket til fem væbnede røverier. Han risikerer op til 11 års fængsel. Det skriver det belgiske medie Heet Laatste Nieuws.

Det var nok næppe sådan, at den italienske storklub regnede med, at det ville gå, da man i 2016 lagde tre millioner euro (ca. 22 mio. kroner) på bordet for midtbanespilleren, som på det tidspunkt lige havde fået sit store gennembrud i Brescia.

Få måneder senere fik han debut for det marokkanske landshold, men det skulle vise sig at blive højdepunktet i fodbold-tilværelsen. Siden da er karrieren kun gået en vej for talentet. Nedad.

M'Haidat kæmpede med disciplinen og blev sendt på leje-ophold i Italien, Portugal og senest Belgien, hvor han i klubben Westerlo skulle få ro og plads til at indfri potentialet.

Sådan gik det bare ikke. I januar blev udlejningen annulleret, ligesom kontrakten med Roma blev revet itu.

- Der var en hel række disciplinærsager. Han kom for sent eller mødte ikke op til træning i det hele taget. Han meldte sig syg uden en lægeerklæring og den type ting, siger Wim van Hove, der er direktør i Westerlo, ifølge TV2 Norge.

Nu viser det sig imidlertid, at problemerne var meget mere omfattende og af mere dramatisk karakter.

Holder anklageskriftet stik med virkeligheden, har Ismail M'Haidat haft travlt med forbrydelser ved siden af fodboldlivet. Ifølge Heet Laatste Nieuws drejer ugerningerne sig blandt andet om et røveri af et casino nytårsaften sidste år.

På samme tid ser det altså ud til, at han også frarøvede sig selv muligheden for at få karrieren på ret køl. Indgangen til retten i Belgien bliver samtidig udgangen på den professionelle fodbold-tilværelse.

I hvert fald indtil videre. For M'Haidat har før fået sparket for siden at vende retur. Han indledte sin karriere i Holland, hvor han spillede for Twente som barn. Men allerede i en alder af 12 år blev han sendt på porten, da det haltede med disciplinen.

- Jeg indrømmer det. Jeg var ikke en nem dreng. Jeg var irriterende, upassende og begik fejl. Men helt ærligt. Jeg var 12 år. Hvilken dreng i den alder begår ikke fejl?, skulle M'Haidat have sagt i et interview med avisen Tubantia i 2016.

I dag er han 22 år. Og begår altså stadig fejl. Denne gang risikerer han dog ikke kun at ryge på porten. Men også i fængsel.

