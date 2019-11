Liga afblæst med 6 runder igen: Storklub kåret som mester

Slutspurten i den bedste fodboldliga i Chile er aflyst.

Det Chilenske Fodboldforbund har ifølge BBC valgt at stoppe ligaen seks runder før tid på grund af de omfattende protester og uroligheder i landet.

For seks uger siden blev kampene i ligaen suspenderet, men nu er det besluttet, at resten af runderne ikke skal afvikles.

Beslutningen betyder, at Universidad Católica er blevet kåret som mester for 14. gang i historien. Holdet førte med 13 point ned til Colo Colo efter 24 runder.

Protesterne, der begyndte 20. oktober, har udviklet sig til at handle om uligheden i landet. Mindst 26 mennesker er blevet dræbt som følge af urolighederne, og flere hundrede er blevet såret.

Udviklingen i Chile har desuden betydet, at flere andre sportsbegivenheder er blevet rykket eller aflyst.

Tidligere i november blev finalen i Copa Libertadores - Sydamerikas svar på den europæiske fodboldturnering Champions League - rykket fra Santiago i Chile til Lima i Peru.

Kampe udenfor Chile er også blevet påvirket. Chiles fodboldlandshold nægtede at stille op i venskabskampen mod Peru tidligere til trods for, at det var en udekamp, der kunne afvikles uden de større problemer.

- Vi er fodboldspillere, men frem for alt er vi mennesker og medborgere.

- Lige nu har Chile langt vigtigere prioriteter end næste onsdags kamp, skrev anføreren for Chiles landshold, Gary Medel, dengang på Twitter.

