Ligachef: Tredjerangsturnering bekymrer klubber i Europa

Fra sæsonen 2021/22 vil en ny europæisk klubturnering ved navn Uefa Europa Conference League være en del af fodboldkalenderen.

Turneringen vil blive den tredjebedste europæiske klubturnering efter Champions League og Europa League og blev tidligere kaldt 'Europa League 2'.

Detaljerne for den nye turnering blev offentliggjort af UEFA i slutningen af september, men nu møder UEFAs initiativ skepsis blandt nogle klubber.

Det siger Lars-Christer Olsson, der er formand i European Leagues, sammenslutningen af europæiske fodboldligaer.

- Klubberne siger, at der er en risiko for, at kampene ikke er vigtige nok, at de ikke kan fylde deres stadioner eller generere indtægter.

- Hvis vi introducerer en tredje turnering, hvor klubberne taber penge, vil det ikke være produktivt, siger Lars Christer Olsson.

UEFA har også besluttet at skære Europa League fra 48 til 32 hold i gruppespillet fra 2021. I Europa Conference League vil der også være 32 hold fordelt på otte grupper.

I Europa Conference League skal kampene spilles på torsdage. Vinderen af turneringen får en plads i Europa League i den efterfølgende sæson.



