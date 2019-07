LIGE NU: Rødt kort til Messi!

FØLG KAMPEN MINUT FOR MINUT LIGE HER

Der er had i luften mellem Argentina og Chile, der lørdag aften spiller bronzekamp i Copa America.

Netop dårlige stemning har resulteret, at Lionel Messi og Gary Medel stødte sammen i en aggressiv konfrontation, hvorfor de begge fik svunget det røde kort i masken efter 40 minutters spil.

Situationen blev udløst af, at Messi skubbede Medel i ryggen ved baglinjen, hvorefter chileneren kom flyvende tilbage med flere kraftige skub. Du kan se hele episoden i billeder under artiklen.

Efterfølgende blev kendelse gennemgået af VAR-systemet, men det ændrede ikke på dommerens beslutning.

Kampen er stadig i gang, og du kan følge den live minut for minut LIGE HER.

Allerede fra kampens spæde start gik mandskaberne hårdt til hinanden, hvilket førte til flere diskussioner.

Det er langt fra første gang, Medel ser det røde kort. Fem gange i sin Sevilla-tid, et hos Inter og et hos Besiktas er han blevet udvist.

Anderledes artig har Messi været gennem sin karriere. En enkelt gang i 2005 mod Ungarn måtte han gå tidligt i bad. Faktisk var kampen argentinerens debut, og han nåede blot at være på banen i to minutter. Dommeren mente, at Messi ramte en modspiller i hovedet med sin arm i et forsøg på at ryste ham af.

Se også: Særlig stemme: Messi indkaldt til EU-valg

Se også: Se billederne: Danske Harder giver medalje-kys

Messis magiske milepæl: Så vild er han

Se hele episoden i billeder nedenfor. Foto: Ritzau Scanpix / UESLEI MARCELINO:

Kaotisk start: - Det er ret vildt

Tidligere på dagen blev der også spillet en bemærkelsesværdig bronzekamp i kvindernes VM, som du kan læse om LIGE HER.