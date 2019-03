Liverpool solgte tidligere FCK-spiller ved en fejl

Alexander Kacaniklic med en kort karriere i FCK fortæller i en ny podcast, at Roy Hodgson solgte ham i Liverpool i den tro, at han var en anden

Navnet Alexander Kacaniklic får nok en klokke til at ringe for kendere af dansk fodbold - og FC København i særdeleshed.

Den tidligere svenske landsholdsspiller fik en halv sæson hos 'Løverne' som udlejningsspiller fra Fulham i efteråret 2014, efter han i et par sæsoner havde været lejet ud til et par andre klubber.

Den svenske offensiv-spiller så ellers længe ud til at skulle blive Liverpool-spiller, efter at han som 15-årig skiftede fra Helsingborg til den engelske storklub.

Her fik han flere gode år på klubbens ungdomshold, men da Roy Hodgson kom til i sommeren 2010, røg Kacaniklic ud. Men det var en fejl, fortæller han til Lundhs Podcast på den svenske Fotbollskanalen.

Roy Hodgson ville have spilleren Paul Konchesky med fra Fulham, der til gengæld ville have Kacaniklic og Lauri Dalla Valle i bytte. Men den erfarne manager havde misforstået navnene, stod det klart, da de to efterfølgende talte sammen:

- Jeg var i Fulham, lige inden at jeg skrev under, og der havde jeg en telefonsamtale med Roy Hodgson. Der kom vi frem til, at han havde byttet den forkerte Alex. I hans hoved troede han, at han havde byttet en anden Alex for Konchesky. Men der var det for sent. Det er lidt sjovt, siger Alexander Kacaniklic.

Da manageren indså sin fejl, tilbød han dog, at svenskeren kunne vende tilbage.

- Han sagde, at jeg var velkommen tilbage i Liverpool, men at jeg skulle gøre det, jeg følte for, siger Alexander Kacaniklic, der dog valgte at blive i Fulham.

- Der havde jeg allerede ændret mit tankesæt og var meget begejstret over at komme til Fulham.

Det blev til 100 kampe i Premier League og Championship for London-klubben, inden Kacaniklic i 2016 rejste til franske Nantes, der dog ophævede hans kontakt til nytår.

Derfor er han nu at finde i Allsvenskan, hvor han i weekenden debuterer for Hammarby mod Elfsborg.

