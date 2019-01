Liverpool-stjerne vækker opsigt: Tager job i østat

Historien er rig på fodboldspillere, der har fundet alternative veje at ernære sig på efter karrieren.

Mange bliver i sporten, og norske John Arne Riise er intet særtilfælde.

Den norske stjerne har dog valgt en ydmyg og anderledes vej langt fra de store arenaer, han har betrådt som aktiv for blandt andre Monaco, Liverpool og Roma.

Birkirkara FC på Malta har fremover fornøjelsen af at have Champions League-vinderen ansat. Som sportsdirektør.

Det offentliggjorde han fredag på sin Twitter-profil.

- Jeg er stolt over at kunne annoncere, at jeg nu er sportsdirektør i Birkirkara FC. Det er en udfordring, jeg ser frem til, og endnu et skridt mod målet om at blive manager. Ting vil forandre sig i klubben, og jeg glæder mig til at begynde, skrev Riise.

Proud to announce I am now the sporting director of @Birkirkara_FC . This is a challenge I look forward to and another step towards my goal to become a manager. Things will change at the club and I’m excited to start pic.twitter.com/aw6Zlw2jBo — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) January 4, 2019

Han kastede sig i 2017 ud i langrend efter at have indgået et bizart væddemål med tre langrendsløbere, som du kan læse mere om her, og senere annoncerede han, at han ville være fodboldagent.

Som aktiv nåede John Arne Riise mere end 100 landskampe for Norge 2000-2013. Han vandt blandt andet det franske mesterskab, FA Cup'en, Champions League samt den europæiske Super Cup to gange i løbet af karrieren, der blev indstillet i 2016.

Godnat og sov godt: Her slår spiller sig selv ud

Se også: Verdenskendt nøgenløber slår fast: - Jeg stopper aldrig

Fodbold-far sender søn i jorden - og folk elsker det

Se også: Pensionist eller teenager? Medalje-vinder chokerer med sin alder