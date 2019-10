Lod hunde æde ekskæresten: Nu er han på banen igen

Han lod lejemordere skære kæresten i stykker og fodre dem til sine rottweilere.

Bruno Fernandes fik sin dybt fortjente straf, men nu er han tilbage på fodboldbanen.

Reuters bringer historien om den 34-årige brasilianske målmand, der i 2013 blev fundet skyldig i at have bestilt mordet på sin tidligere kæreste, den tidligere model Eliza Samudio, tre år tidligere.

Den daværende Flamengo-keeper blev dengang vred på sin ekskæreste, som efter at have født en søn, hun sagde var hans, ville have ham til at betale forældrebidrag. Det nægtede han, ligesom han nægtede ethvert kendskab til sønnen.

Den tidligere model, Eliza Samudio, mens hun endnu var i live. Foto: Marcelo Theobald/AFP/Ritzau Scanpix

I retten indrømmede han til gengæld nogle år senere, at hans venner havde kvalt hende, skåret hende i stykker og fodret hundene med dem. En tilståelse, der sendte chokbølger gennem brasiliansk fodbold.

Han blev idømt 22 års fængsel men har nu afsonet nok af sin straf til at blive del af et udslusningsprogram. Hans faste udgang kræver dog, at en arbejdsgiver vil ansætte ham, og det er nu sket med 3. divisionsklubben Pocos de Caldas.

At klubben har hjemme 160 kilometer fra Varginha, hvor han har afsonet og fortsat skal overnatte i sin celle, betyder nok mindre for Bruno Fernandes, der kan altså nyde friheden undervejs på de daglige ture.

Lørdag fik han så debut, da han blev skiftet ind i anden halvleg af en venskabskamp mod Independiente Juruaia. Han havde et par redninger undervejs til sejren på 2-0 og blev godt modtaget af et par hundrede hjemmebanefans, skriver det brasilianske dagbladm Folha de S.Paulo, ifølge Reuters.

Og Bruno, der vandt det brasilianske mesterskab i 2009, kvitterede for modtagelsen:

- Når folk her i Pocos de Caldas lærer den rigtige Bruno at kende, mennesket bag, så vil mange ændre deres opfattelse. Jeg har fået en fantastisk chance til at vise den nye mig, sagde han til avisen.

Bruno Fernandes under sin retssag i november 2012. Syv år senere har han fået lov at komme på græs. Foto: Gualter Naves/AFP/Ritzau Scanpix

Bruno Fernandes har allerede været prøveløsladt en gang før. Det var i 2017, men dengang besluttede Brasiliens højesteret at trække tilladelsen tilbage.

Dengang fik han kontrakt med Boa Esporte, før han efter en lille måned igen måtte indstille karrieren som følge af højesterets afgørelse.

Bruno Fernandes, dengang bedre kendt som bare ’Bruno’, har optrådt for en række brasilianske klubber heriblandt Atlético MG, Flamengo og Corinthians og har undervejs været i spil til det brasilianske landshold.

Se også: Kaos truer - Messi og Ronaldo kan blive ofre

Tre meter høj statue af Ibrahimovic afsløret i Malmø

Se også: - Eriksen skyld i Tottenhams krise