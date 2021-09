Løfter sløret for Laudrup-pjæk

Tommy Møller Nielsen var First Team Coach hos Rangers, men Brian Laudrup var ikke meget for træning, afslører træneren

Brian Laudrup brændte de regnvåde skotske fodboldbaner af i 90'erne, hvor han terroriserede forsvarsspillere og vandt tre mesterskaber med Rangers.

Normalt siger man, at forberedelse er det halve arbejde, men Laudrups forberedelse var altså ikke særlig markant på træningsbanen.

Han var nemlig ikke en ørn til den disciplin, fortæller Tommy Møller Nielsen, der var First Team Coach for klubben i Laudrups sidste tid dér.

- Han var ikke verdens bedste træningsspiller, siger han til Rangers Review.

- Han var ikke vild med det, men sparede på kræfterne indtil lørdag, hvor han så var verdensklasse.

- Nogle gange kom han til mig og sagde, at han kunne mærke lidt i baglåret. 'Jeg tror ikke, det er en god ide at træne i dag'.

Laudrup tilbage til på Ibrox. Dog på lægterne. Foto: Lynne Cameron/AP

- Jeg vidste godt, at det ikke var noget, men det regnede, så jeg sagde til ham: Gå til fysioterapeuten og få lidt behandling, før du tager hjem.

- Hvis jeg gjorde det, så var jeg 100% sikker på, at han ville betale tilbage, siger danskeren, der sammen med manager Walther Smith og assistenten Archie Knox havde valgt den tilgang.

- Det var mandskabsbehandling lige der. Jeg kunne have tvunget ham på træningsbanen, men så havde vi ikke fået den bedste version af ham.

Ekstra Bladet har gerne villet høre Laudrups egen version, men det har indtil nu ikke været muligt.

Det var ikke nemt at følge med Laudrup, måtte mange sande. Foto: Jeff J Mitchell/Ritzau Scanpix

Laudrup tog til Chelsea i sommeren 1998, hvorefter han nåede forbi FCK og Ajax, før han stoppede karrieren i år 2000.

Tommy Møller rykkede også videre fra Rangers og blev Ebbe Skovdahls højrehånd i Aberdeen. Han er i dag scout for Manchester United, så fodbolden fylder stadig meget. Ligesom Rangers gør.

En af hans første opgaver for storklubben var at lave en rapport om Celtic, og her fik han knapt så pæne gloser med fra de tidligere rivalers fans.

- Fodbold-folket i Glasgow glemmer ikke, og det var faktisk rart med lidt tilsvining, lyder det muntert fra Tommy Møller Nielsen.

